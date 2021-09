Alice Salvador, ÊTRE CRÂNES | La Cheminée La Cheminée, 9 octobre 2021, Albi.

du samedi 9 octobre au dimanche 7 novembre à La Cheminée

Puisant dans des références philosophiques, culturelles, artistiques et historiques, l’artiste maîtrise avec talent la tradition de la Vanité qu’elle met en relief notamment dans des portraits et autoportraits. Son visage effaré et des crânes hilares se superposent et se conjuguent entre dramatisme du vivant et rire du mort. L’exposition est conçue comme évolutive. Durant le vernissage, au cours d’une performance, l’artiste activera ses œuvres. Elles vont alors subir un long processus d’altération. À observer tout au long de l’exposition… L’artiste propose égalemet la visite de son cabinet de curiosités, métaphore de la boîte crânienne, où cohabitent crânes animaliers et reliques sacrées. Matis Leggiadro, commissaire de l’exposition, replace le travail d’Alice Salvador dans le contexte de l’histoire des vanités dans l’art. Alice Salvador / ÊTRE CRÂNES **Exposition du 9 octobre au 7 novembre 2021 / Vernissage le 9 octobre à partir de 18h** **Lieu d’exposition** La Cheminée 5 rue Sainte-Marie 81000 Albi **Ouverture** Du mercredi au dimanche de 14h à 19h Ce lieu d’exposition privé vous accueille dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Entrée libre, Visites de groupe sur réservation

Exposition du 9 octobre au 7 novembre 2021 / Vernissage le 9 octobre à partir de 18h

La Cheminée 5 rue Sainte Marie Albi Albi Tarn



