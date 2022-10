ALICE RENDE – FORA

2022-10-22 – 2022-10-22 Une fois dehors, les torsions restent comme un écho dans son corps. Entre la peur de se découvrir monstrueuse et la surprise de se transformer, elle continue à défier ses murs invisibles.

Fora est l’allégorie de la condition de celles et ceux qui n’ont pas beaucoup d’espace dans la société. Illusions circassiennes.

Dans un espace si restreint qu’il l’oblige à se contorsionner, une femme est tendue entre le réconfort de son petit monde étriqué et un besoin d’évasion. dernière mise à jour : 2022-10-05 par

