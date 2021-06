La baule Palais des Congrès Atlantia La baule, Loire-Atlantique ALICE Palais des Congrès Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

Palais des Congrès Atlantia, le vendredi 2 juillet à 20:30

Le comité régional des Pays de La Loire vous présente le spectacle Alice. Unique en son genre, il mêle danses contemporaine, moderne et latine autour d’une mise en escène aussi poétique que loufoque : immersion totale garantie ! 14 danseurs sur scène retracent un chemin de vie où rêve et réalité se côtoient, s’affrontent, s’apprivoisent pour finalement s’épouser. Rendez-vous le vendredi 2 juillet 2021 au Palais des congrès Atlantia de La Baule pour découvrir ce spectacle inédit intégré au festival Dansez en Pays de la Loire. Durée : 1h15 Ouverture de la billetterie prochainement. Plus d’informations : [www.ffdanse-paysdelaloire.fr/alice](http://www.ffdanse-paysdelaloire.fr/alice) Réservations et informations ATLANTIA : 02 40 11 51 51 Office de tourisme de la Baule : 02 40 24 42 51 Le comité régional des Pays de La Loire vous présente le spectacle Alice. Unique en son genre, il mêle danses contemporaine, moderne et latine autour d’une mise en escène aussi poétique que louf… Palais des Congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:30:00 2021-07-02T06:30:00

