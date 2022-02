Alice Oratorio : Le grand voyage sous terre Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

Alice Oratorio : Le grand voyage sous terre Portes-lès-Valence, 6 mai 2022, Portes-lès-Valence. Alice Oratorio : Le grand voyage sous terre BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence

2022-05-06 – 2022-05-06 BP 47 1 rue Aragon

Portes-lès-Valence Drôme EUR Pièce musicale théâtralisé d’après Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll Avec Alice Oratorio, nous montrerons comment l’expérience d’Alice agit sur notre inconscient à la manière d’un voyage sous la terre, c’est-à-dire au royaume des morts… Accueil BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence

dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Autres Lieu Portes-lès-Valence Adresse BP 47 1 rue Aragon Ville Portes-lès-Valence lieuville BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Departement Drôme

Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portes-les-valence/

Alice Oratorio : Le grand voyage sous terre Portes-lès-Valence 2022-05-06 was last modified: by Alice Oratorio : Le grand voyage sous terre Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 6 mai 2022 Drôme Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence Drôme