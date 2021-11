Alice Neel Médiathèque centre-ville, 19 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Alice Neel (1900-1984) est une artiste engagée, militante féministe (intersectionnelle avant que le mot existe) et membre du parti communiste, Alice Neel peint surtout les exclu·e·s. Elle réalise non seulement des portraits de ses camarades de luttes, dont la célèbre écrivaine féministe Kate Millett, mais aussi des marginaux qui vivent à New York et des corps qui ne correspondent pas aux normes de beauté. Elle est également connue pour ses tableaux de femmes enceintes dans des mises en scène où la maternité n’est pas montrée comme épanouissante. Parfois, elle les peint en détournant les codes des poses érotiques. Malgré la puissance de son œuvre, source d’inspiration pour Robert Mapplethorpe et Jenny Holzer, sa première rétrospective n’a lieu qu’en 1974, au Whitney Museum of American Art. Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

