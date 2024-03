Alice & Moi (concert) La Bulle Café Fampoux, mercredi 21 février 2024.

Alice & Moi (concert) Alice et Moi c’est de la pop sensuelle et percutante, lascive et délicieusement provocante qui explore sans détours les tribulations d’une enfant du siècle. Mercredi 21 février, 20h00 La Bulle Café 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T20:00:00+01:00 – 2024-02-21T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-21T20:00:00+01:00 – 2024-02-21T22:30:00+01:00

Alice et Moi est une auteure, compositrice et interprète de pop française à l’univers esthétique singulier et à l’imagination débordante. Touche à tout, elle supervise la direction artistique de son projet, de la réalisation de ses clips au stylisme, de la production à l’écriture de ses textes, et prête même sa plume pour d’autres artistes féminines. Aujourd’hui, après deux EPs “Filme Moi” et “Frénésie” et un premier album “Drama”, ellea sorti son deuxième album « Photographie » le 3 novembre 2023.

La Bulle Café 47/49 Rue d’Arras Fampoux 62118 Wazemmes Pas-de-Calais Hauts-de-France