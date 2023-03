Les bijoux : une bibliothèque de souvenirs Alice Magnin Atelier Cagnes-sur-Mer Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Cagnes-sur-Mer

Les bijoux : une bibliothèque de souvenirs Alice Magnin Atelier, 29 mars 2023, Cagnes-sur-Mer. Les bijoux : une bibliothèque de souvenirs 29 mars – 2 avril Alice Magnin Atelier Les bijoux : une bibliothèque de souvenirs Tout au long de votre vie, les bijoux vous ont accompagnés. Témoins des grands moments de votre vie, ils constituent une bibliothèque de souvenirs et enrichissent votre mémoire de beauté et de joie. Pour cette édition des Jema 2023, c’est avec grand plaisir que je vous invite à l’atelier afin de partager un moment pour regarder vos trésors.

Nous pourrons discuter de leurs valeurs historique, sentimentale, physique et déterminer le titre des métaux, les pierres….

En partant de cette étude, vous pourrez déterminer s'il est souhaitable de recycler vos bijoux afin d'en recréer de nouveau ou de les garder tel quel. Alice Magnin Atelier 06800 Cagnes-sur-mer Cagnes-sur-Mer 06800 14 Place du Chateau Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-03-29T14:30:00+02:00 – 2023-03-29T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 alicemagnin bijoux Alice Magnin

