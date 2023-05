Alice Longyu Gao en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records, 15 mai 2023, Paris.

Le lundi 15 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet : 17.50 EUR

Alice Longyu Gao sera en concert au Supersonic Records le 15 mai !

Alice Longyu Gao s’est prouvée comme l’un des noms les plus intransigeants et innovateurs de la musique contemporaine : une artiste sino-américaine rebelle, soutenue par Lady Gaga qui plie les genres et les styles par son propre design.

Des morceaux comme ‘Rich Bitch Juice’ et ‘I ❤ Harajuku’ sont devenus des hymnes pour une communauté hyper-online à la recherche d’une musique pop à la mentalité punk, loin des conventions du genre.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/2Lix9KI9e https://fb.me/e/2Lix9KI9e https://billetterie.aegpresents.fr/fr/manifestation/alice-longyu-gao-billet/idmanif/548310/codtypadh/PRM/numadh/01/codeconf/promo01?fbclid=IwAR0Wclovt3xOuCAu8aK3aTudD1P_44WCb5LjlvKXQQXK2rTFf96ro1ynVmU

