Alice Lombard « En rodage » Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement, dimanche 18 février 2024.

Alice Lombard « En rodage » Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Garage Comedy avec Alice Lombard.

Venez rire avec nous et faire partie de la famille du stand-up marseillais !

Déconseillé aux moins de 16 ans

Déconseillé aux moins de 16 ans



Après avoir joué sur les nombreuses scènes mythiques du stand up parisien (Paname Art Café, Fridge Comedy, Café Oscar, The Joke…), elle lance début 2023 son format des « Demi-Heures avec Alice Lombard » où elle invite chaque mois un.e humoriste pour jouer 30 minutes de blagues chacun.e dans son salon, parce qu’après tout, pourquoi pas ! En parallèle, elle tourne dans de nombreuses villes, allant même jusqu’à Berlin et Amsterdam.



Venez découvrir l’univers haut en couleurs d’Alice Lombard, comme un moment entre potes, une discussion de fin de soirée qui part des karaokés et des gens qui donnent leur avis sur tout, à la famille, les amis, l’amour, l’intimité, le tout agrémenté d’un jeu expressif, un peu de mauvaise foi et quelques envolées lyriques (elle voulait être chanteuse, à la base).



« Un spectacle nécessaire » selon sa mère. EUR.

Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 20:30:00

fin : 2024-02-18



L’événement Alice Lombard « En rodage » Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-31 par Ville de Marseille