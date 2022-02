Alice Laloy / La compagnie S’Appelle reviens « À poils » Anglet, 13 avril 2022, Anglet.

Alice Laloy / La compagnie S’Appelle reviens « À poils » Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

2022-04-13 15:00:00 – 2022-04-13 15:40:00 Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou

Anglet Pyrénées-Atlantiques

12 EUR Trois « gros bras » comme on dit, des techniciens de concert avec des têtes bien chevelues… Un spectacle semble prévu. Et si on changeait la figure attendue de la tendresse ? À partager en famille dans un cocon bien velu.

+33 5 59 58 73 00

©Jean-Louis Fernandez

