Alice HA + Middle Child + Quentin Sauvé + Simone d’Opale + Heavy Heart + Bops + DJ Pyramids Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 30 septembre 2021, Nantes.

2021-09-30

Horaire : 19:00 23:30

Gratuit : oui Entrée libre

Pyramids Records. Derrière ce nom énigmatique se cache un collectif d’amoureux des musiques indés, composé de groupes protéiformes, gravitant tous à Trempo et rassemblés autour d’un projet commun : Fragments. Désireux de défendre une vision authentique de la musique pop sous toutes ses formes, Pyramids Records met en avant la singularité de chaque formation qui le compose. Pour cette carte blanche, le collectif s’empare de Trempo et investit le club et la terrasse. Alice HA – Indie Pop Folk : Bercée au son des guitares psychédéliques de SoKo et du son rugueux des Clash, Alice HA fait ses premiers pas musicaux au sein d’une troupe de comédie musicale où elle a appris à jouer de la basse. Elle a ensuite intégré des groupes aux esthétiques variées avant de lancer son projet solo mêlant chant et guitare électrique, dans une volonté de partager des moments plus intimistes, plus sincères et plus proches de son public.Middle Child – Indie Folk : Le trio nantais Middle Child dessine son projet, empreint du minimalisme de l’indie-folk, à l’abri des regards depuis des mois. Écrire, arranger, épurer : ils et elle cherchent à co-construire des textes intimes, puissants et renversants. Dans la lignée de Julia Jacklin ou de Phoebe Bridgers, leur musique génère des images évoquant la chaleur d’une cheminée en hiver ou les paysages abîmés d’un précipice montagneux.Quentin Sauvé – Indie Folk Rock : Après de nombreuses dates au sein de diverses formations telles que Birds In Row ou Calvaiire, Quentin Sauvé revient à l’exercice solitaire du guitare/voix, avec des mélodies naviguant entre la folk et la pop. Rodé à l’exercice de l’écriture, il nous transporte d’arpèges en lignes vocales, dans sa recherche d’une émotion musicale pure.Simone d’Opale – Synth-pop : La musique de Simone d’Opale dépeint des paysages imaginaires. Ses mélodies couleur encre de Chine dessinent des nénuphars aux racines fluorescentes, semblant éclairer les fonds chagrin d’un lac noir et glacé. Tantôt dansantes, tantôt mélodiques, les notes de Simone d’Opale nous immergent dans une poésie au français amphibie. Heavy Heart – Punk-rock et pop mélodique : Formé en 2015, Heavy Heart a commencé la musique pour tromper l’ennui, quelque part dans la campagne entre Nantes et Angers. Le quatuor propose une musique entre punk-rock énergique et pop mélodique. Elle emprunte autant à la nostalgie qu’à la joie d’être ensemble, à la mélancolie qu’à la force du collectif. Oscillant entre kicks de batterie véhéments et riffs de guitare mélodiques, l’univers des Heavy Heart voyage entre Nantes, l’Angleterre et la Californie. Bops – Garage-pop : Après un premier album aux accents insolemment garage, les Nantais de Bops se réapproprient le genre en y infusant de la pop mélodieuse. Fort d’un quatrième membre au clavier et à la guitare, ils reviennent sur scène avec une vision musicale toute personnelle, oscillant entre l’héritage musical des Kinks et l‘énergie de Ty Segall. Une carte blanche Trempo au collectif Pyramids. Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s’adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l’ensemble des associations de l’Île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde… > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 18 ans.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://trempo.com