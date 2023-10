Alice Guy, portrait d’une pionnière du cinéma Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Alice Guy, portrait d’une pionnière du cinéma Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, 16 novembre 2023, Paris. Du jeudi 16 novembre 2023 au samedi 06 janvier 2024 :

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

À l’occasion du 150ème anniversaire de sa naissance, le collectif Comsurunplateau, la bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill, les centres ParisAnim Clavel et Place des fêtes avec le soutien de la Mairie du 19ème proposent un cycle consacré à Alice Guy. La fée du

cinéma, titre de son autobiographie, est liée au quartier du Plateau qui

abrita les studios Gaumont où elle accompagna les premiers pas du

cinématographe. Figure féminine longtemps oubliée du 7ème Art, les

différentes propositions des artistes et des spécialistes du cycle seront

l’occasion de mettre les projecteurs sur elle. L’objectif du Collectif Comsurunplateau est de

transmettre l’aventure des Studios des Buttes Chaumont en redonnant vie au

riche passé cinématographique et télévisuel de ce quartier du 19ème. Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris

Fonds Thierry Peeters/Signatures © NICOLAS LIPONNE / HANS LUCAS Timbre : Aline Zalko d’après photos Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Adresse 6 rue Fessart Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris latitude longitude 48.87626897957,2.38818400650666

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/