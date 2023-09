« Alice Guy, l’étoile oubliée » – Exposition de la BD de Catel et Bocquet Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « Alice Guy, l’étoile oubliée » – Exposition de la BD de Catel et Bocquet Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, 16 novembre 2023, Paris. Du jeudi 16 novembre 2023 au samedi 06 janvier 2024 :

samedi

de 10h30 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Découvrez des planches de la BD et le timbre à l’effigie de la réalisatrice. Exposition proposée dans le cadre du cycle : Alice Guy, portrait d’une pionnière du cinéma L’exposition vous propose de découvrir des planches de la BD Alice Guy (Casterman, 2021), roman graphique qui retrace le parcours exceptionnel de la première réalisatrice de l’histoire du cinéma. Scénario : José-Louis Bocquet

Dessin : Catel Muller Découvrez en sus l’édition limitée du timbre dédié à la réalisatrice offert gracieusement par Philaposte. Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 18 novembre à 18h15. Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill

