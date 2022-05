Alice et Germain Labouheyre, 20 mai 2022, Labouheyre.

Alice et Germain Place de la Mairie Cinéma Le Félix Labouheyre

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20 21:45:00 Place de la Mairie Cinéma Le Félix

Labouheyre Landes Labouheyre

2 2 EUR Le service culturel de Labouheyre propose ‘Alice & Germain’, vendredi 20 mai à 20h30 au cinéma Le Félix

Avec Charlotte Sougnez et Colin Gigaroff

Prix du “Meilleur Spectacle” du Cours Florent de Bordeaux, promotion 2020/2021.

Tarifs : Adultes 5€ / -18 ans 2€

Ce spectacle, imaginé par Colin Gigaroff et mis en scène par Thomas Cassan, raconte la rencontre de deux êtres qui vont nous faire partager leur quotidien rythmé, dans un univers coloré et drôle. On suit leur amour, leur sensibilité mais aussi leur combat. Ce spectacle muet remet l’humain au centre, la rencontre sincère et vraie par les regards, car comme chacun le sait l’amour est universel et n’a pas forcément besoin de mots pour être (re)senti.

Le service culturel de Labouheyre propose ‘Alice & Germain’, vendredi 20 mai à 20h30 au cinéma Le Félix

Avec Charlotte Sougnez et Colin Gigaroff

Prix du “Meilleur Spectacle” du Cours Florent de Bordeaux, promotion 2020/2021.

Tarifs : Adultes 5€ / -18 ans 2€

Ce spectacle, imaginé par Colin Gigaroff et mis en scène par Thomas Cassan, raconte la rencontre de deux êtres qui vont nous faire partager leur quotidien rythmé, dans un univers coloré et drôle. On suit leur amour, leur sensibilité mais aussi leur combat. Ce spectacle muet remet l’humain au centre, la rencontre sincère et vraie par les regards, car comme chacun le sait l’amour est universel et n’a pas forcément besoin de mots pour être (re)senti.

+33 5 58 04 45 00

Le service culturel de Labouheyre propose ‘Alice & Germain’, vendredi 20 mai à 20h30 au cinéma Le Félix

Avec Charlotte Sougnez et Colin Gigaroff

Prix du “Meilleur Spectacle” du Cours Florent de Bordeaux, promotion 2020/2021.

Tarifs : Adultes 5€ / -18 ans 2€

Ce spectacle, imaginé par Colin Gigaroff et mis en scène par Thomas Cassan, raconte la rencontre de deux êtres qui vont nous faire partager leur quotidien rythmé, dans un univers coloré et drôle. On suit leur amour, leur sensibilité mais aussi leur combat. Ce spectacle muet remet l’humain au centre, la rencontre sincère et vraie par les regards, car comme chacun le sait l’amour est universel et n’a pas forcément besoin de mots pour être (re)senti.

Place de la Mairie Cinéma Le Félix Labouheyre

dernière mise à jour : 2022-04-28 par