Alice, de l’autre côté Brest, 2 mars 2022, Brest.

Alice, de l’autre côté 2022-03-02 19:30:00 – 2022-03-04 21:30:00 La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest Finistère

Moins connu qu’Alice au pays des merveilles, cette suite de Lewis Carroll lance la jeune héroïne sur un échiquier initiatique, jonglant avec la fantaisie, l’étrangeté et l’ambivalence. Le temps, l’espace et la langue sont littéralement retournés. L’autre côté, c’est le cœur de la machine théâtrale proposée par Charlie Windelschmidt et son équipe. Thématique exigeante, elle est, dans cette adaptation, revendiquée comme une faille ambiguë au creux de laquelle je peux voir, et me voir, si j’accepte de perdre ma place.

C’est donc de ce voyage insensé qu’il s’agira : se dé-placer pour se re-placer… En passant de l’autre côté, Alice la rebelle, fera des rencontres fantastiques. Dans ce qui semble être le souvenir d’un EHPAD, ces figures ambigües, seront les seules capables d’aider Alice à se poser la question essentielle : Qui être ?

Ancrée à Brest depuis presque 20 ans, la compagnie Dérézo développe un théâtre protéiforme qui s’accompagne d’un langage plastique fort. Elle affirme sa nécessité d’inventer un rapport critique à l’époque, sans renoncer ni à la fête ni à la chose civique.

A partir de 10 ans.

Représentations prévues :

– Mercredi 2 mars à 19h30

– Jeudi 3 mars à 19h30

– Vendredi 4 mars à 19h30

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/Alice-de-l-autre-cote-1018.html

Représentations prévues :

