Alice d'après Lewis Carroll

Allende !, le vendredi 29 avril à 20:00

Allende !, le vendredi 29 avril à 20:00

Ce spectacle à l’univers onirique, initialement destiné aux enfants, cultive humour, absurdité assumée et poésie pour séduire aussi les adultes. Place au génie de Lewis Caroll ! Le monde d’Alice au pays des merveilles nous offre une galerie de personnages extraordinaires, à la folie sans limite. La qualité principale de cette œuvre est la narration surréaliste, son absurdité. À chaque personnage qu’Alice rencontre sur scène correspond un nouveau spectacle et c’est leur association qui va créer la folle unité de ce divertissement étonnant. Les 30 personnages ne sont interprétés que par quatre chanteurs-acteurs et le chœur… Leurs voix sont étonnantes ! Alors bienvenue dans l’univers merveilleux d’Alice !

Tarif 35€ / 30€ (tarif monsois – uniquement par téléphone) Réservation auprès du Colisée de Roubaix 03 20 24 07 07 – www.coliseeroubaix.com

Cie les Frivolités Parisiennes En partenariat avec la Clef des Chants et le Colisée de Roubaix Allende ! 2 Place de l'Europe, 59370 Mons-en-Barœul

2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T21:00:00

