EUR 0 0 Les premiers films de Walt Disney datent des années 1920, d’une virtuosité technique impressionnante pour l’époque, des bijoux d’inventivité, de drôlerie et de poésie, mélangeant diverses techniques d’animation et images du réel.

Des films courts menés tambour battant par une jeune actrice incarnant le personnage d’Alice ; petite fille, en chair et en os, projetée dans un monde cartoonesque, dans lequel tout devient possible !

Les films seront accompagnés en direct par des musiciens installés au pied de l’écran.

Depuis le début de l’année 2019, 16 musiciens du territoire Ouche et Montagne (adolescents et adultes) suivent l’Atelier de ciné-concert de Scènes Occupations.

Philippe Poisse, musicien/compositeur a composé une musique spécialement pour les films et pour l’instrumentarium des élèves.

6 films | 16 musiciens | un ciné-concert

durée : 60min

pour tous dès 5 ans.

réservation obligatoire

culture@ouche-montagne.fr

03 80 49 77 43

Une production de Scènes Occupations avec le soutien de la Communauté de Communes Ouche et Montagne et du FDVA.

culture@ouche-montagne.fr +33 3 80 49 77 43

