Alice Brière-Haquet, auteure jeunesse Médiathèque Jean Marot Mathieu, vendredi 19 avril 2024.

Alice Brière-Haquet, auteure jeunesse Médiathèque Jean Marot Mathieu Calvados

La médiathèque de Mathieu, qui a sollicité Place 26 pour les livres, reçoit l’auteure jeunesse Alice Brière-Haquet Pouce , Va chavoir , Mme Eiffel … Des livres pour les 3/10 ans, tour à tour drôles et poétiques et toujours magnifiquement illustrés. Entrée libre, 7, rue des Ecoles à Mathieu, donc.

La médiathèque de Mathieu, qui a sollicité Place 26 pour les livres, reçoit l’auteure jeunesse Alice Brière-Haquet Pouce , Va chavoir , Mme Eiffel … Des livres pour les 3/10 ans, tour à tour drôles et poétiques et toujours magnifiquement illustrés. Entrée libre, 7, rue des Ecoles à Mathieu, donc. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 15:00:00

fin : 2024-04-19 17:00:00

Médiathèque Jean Marot 7 Rue des Écoles

Mathieu 14920 Calvados Normandie

L’événement Alice Brière-Haquet, auteure jeunesse Mathieu a été mis à jour le 2024-04-04 par Calvados Attractivité