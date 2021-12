Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Alice, Bob et la sécurité informatique Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Alice, Bob et la sécurité informatique Les Étincelles du Palais de la découverte, 15 septembre 2021, Paris. Alice, Bob et la sécurité informatique

du mercredi 15 septembre au dimanche 31 octobre à Les Étincelles du Palais de la découverte

14 ans et +. Mélange d’obscurs résultats mathématiques et de récits d’espionnage, la sécurité informatique est aujourd’hui un domaine aussi crucial que dangereusement méconnu. Tâchons d’éclaircir au moins quelques-uns de ses mystères, de la sécurité de vos communications bancaires à la signature électronique d’un document en passant par le piratage des mots de passe… 14 ans et +. La sécurité informatique est un domaine encore dangereusement méconnu , tâchons d’éclaircir au moins quelques-uns de ses mystères… Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T14:20:00 2021-09-15T15:20:00;2021-09-15T14:20:00 2021-09-15T15:20:00;2021-09-19T15:40:00 2021-09-19T16:40:00;2021-09-19T15:40:00 2021-09-19T16:40:00;2021-10-03T13:00:00 2021-10-03T14:00:00;2021-10-03T13:00:00 2021-10-03T14:00:00;2021-10-31T14:20:00 2021-10-31T15:20:00;2021-10-31T14:20:00 2021-10-31T15:20:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris