Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Alice, Bob et la sécurité informatique Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Alice, Bob et la sécurité informatique Les Étincelles du Palais de la découverte, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Paris. Alice, Bob et la sécurité informatique

du mardi 13 juillet au jeudi 26 août à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 15 ans. Mélange d’obscurs résultats mathématiques et de récits d’espionnage, la sécurité informatique est aujourd’hui un domaine aussi crucial que dangereusement méconnu. Tâchons d’éclaircir au moins quelques-uns de ses mystères… **Batiment**: – Salle 2 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Informatique et sciences du numérique **Activités**: Exposés A partir de 15 ans. La sécurité informatique est un domaine encore dangereusement méconnu , tâchons d’éclaircir au moins quelques-uns de ses mystères… Les Étincelles du Palais de la découverte Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T14:20:00 2021-07-13T15:10:00;2021-07-13T14:20:00 2021-07-13T15:10:00;2021-08-26T15:40:00 2021-08-26T16:30:00;2021-08-26T15:40:00 2021-08-26T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris