Alice, Bob et la sécurité informatique Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Alice, Bob et la sécurité informatique Les Étincelles du Palais de la découverte, 26 juin 2021, Paris. Alice, Bob et la sécurité informatique

du samedi 26 juin 2021 au samedi 16 avril à Les Étincelles du Palais de la découverte

[14 ans et +] Mélange d’obscurs résultats mathématiques et de récits d’espionnage, la sécurité informatique est aujourd’hui un domaine aussi crucial que dangereusement méconnu. Chiffrement symétrique et asymétrique, empreintes numériques, authentification… ces notions a première vue opaques seront abordées, et leurs place dans notre quotidien illustrée : de la sécurité de nos transactions bancaires à la signature électronique d’un document, en passant par le piratage des mots de passe. D’autres sujets pourront également être abordées tels que des explications ou récits d’attaques informatiques courantes ou au contraire à haut profil, selon le médiateur. [14 ans et +] Alice et Bob sont deux personnages emblématiques dans milieu de la sécurité informatique. En prenant l’exemple de leurs communications, nous verrons comment les nôtres sont sécurisées. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T14:20:00 2021-06-26T15:20:00;2021-07-13T14:20:00 2021-07-13T15:20:00;2021-08-04T17:00:00 2021-08-04T18:00:00;2021-08-07T17:00:00 2021-08-07T18:00:00;2021-08-12T15:40:00 2021-08-12T16:40:00;2021-08-20T10:20:00 2021-08-20T11:20:00;2021-09-03T15:40:00 2021-09-03T16:40:00;2021-09-15T14:20:00 2021-09-15T15:20:00;2021-09-19T15:40:00 2021-09-19T16:40:00;2021-10-03T13:00:00 2021-10-03T14:00:00;2021-10-31T14:20:00 2021-10-31T15:20:00;2021-12-11T11:40:00 2021-12-11T12:40:00;2021-12-22T14:20:00 2021-12-22T15:20:00;2022-01-22T11:40:00 2022-01-22T12:40:00;2022-02-20T15:40:00 2022-02-20T16:40:00;2022-03-05T10:20:00 2022-03-05T11:20:00;2022-04-16T14:20:00 2022-04-16T15:20:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris

Les Étincelles du Palais de la découverte Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Alice, Bob et la sécurité informatique Les Étincelles du Palais de la découverte 2021-06-26 was last modified: by Alice, Bob et la sécurité informatique Les Étincelles du Palais de la découverte Les Étincelles du Palais de la découverte 26 juin 2021 Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Paris

Paris