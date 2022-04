Alice Bénar Bijou Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Concert Fait de cordes et de peaux, le son de ce projet est minimaliste, épuré, taillé dans le bois, dans le souffle et le craquement des feuilles. Sur un air de ritournelle ou dans la simplicité d'un haïku, les chansons sont déroulées comme des estampes colorées. Alice Bénar est accompagnée par Quentin Daniel (guitare, ukulélé, basse) et Aina Tulier (nyckelharpa, bodhran). Il n' y a qu'à fermer les yeux et se laisser porter… Quel voyage !

Vendredi 6 mai à 21h30

13€ / 9€ / Carnet Pleins Feux

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France

2022-05-06T21:30:00 2022-05-06T23:59:00

