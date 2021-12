Mondeville Médiathèque Quai des Mondes Calvados, Mondeville Alice aux pays du Jazz Médiathèque Quai des Mondes Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Mondeville

Alice aux pays du Jazz Médiathèque Quai des Mondes, 21 janvier 2022, Mondeville. Alice aux pays du Jazz

du vendredi 21 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Quai des Mondes

A l’occasion des Nuits de la lecture, la médiathèque vous propose de plonger dans l’univers d’Alice au pays des merveilles. Pour cela, venez admirer les illustrations originales de l’illustrateur Jérôme Pelissier issues du conte musical Jazz raconté par Virginie Efira “Alice au pays des merveilles” publié récemment aux éditions Gautier-Languereau. Présentation des illustrations de Jérôme Pelissier pour Alice aux pays des merveilles aux éditions Gautier-Languereau Médiathèque Quai des Mondes 4 rue Calmette 14120 Mondeville Mondeville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T11:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mondeville Autres Lieu Médiathèque Quai des Mondes Adresse 4 rue Calmette 14120 Mondeville Ville Mondeville lieuville Médiathèque Quai des Mondes Mondeville