Alice aux Pays des Merveilles

Médiathèque Luxembourg, le samedi 22 janvier 2022 à 19:30

Médiathèque Luxembourg, le samedi 22 janvier 2022 à 19:30

Des comédiens en costumes soignés et au caractère bien trempé se mêlent à vous afin de vous proposer une animation immersive, riche en rebondissements : vous devrez élucider une enquête en interrogeant 5 personnages atypiques tout droit sortis de l’univers d’«Alice aux pays des merveilles» et en résolvant des énigmes. Une animation qui mêle Murder Party et Escape Game menée par des comédiens professionnels qui proposeront au fur et à mesure de l’intrigue 3 saynètes théâtralisées pour faire évoluer l’intrigue. par la Compagnie Taprobane Des comédiens en costumes soignés et au caractère bien trempé se mêlent à vous afin de vous proposer une animation immersive, riche en rebondissements Médiathèque Luxembourg 2 rue Cornillon 77100 Meaux Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T20:30:00

