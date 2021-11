Alice & autres merveilles / Alice traverse le miroir Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 15 décembre 2021, Paris.

Impossible de perdre de vue Alice et ses fabuleuses traversées, au fond du terrier d’un lapin, de l’autre côté du miroir. Un feu d’artifice de tours de magie théâtrale, un appel à l’imaginaire.

Alice n’a pas besoin de bagages pour voyager, sauf sa curiosité, son art de s’étonner. Depuis sa première apparition sur la scène du Théâtre de la Ville en 2015, elle poursuit son chemin de métamorphoses. Bravement, elle relève le gant de se réinventer à chaque instant dans un monde un tantinet inquiétant où tout semble flotter, être relatif : le temps et l’espace, le réel et le rêve, le sourire d’un chat ou la forme du langage. L’eau qui reflète Alice et autres merveilles devient dans Alice traverse le miroir un abîme de perspectives entre théâtre et cinéma, entre la petite fille d’hier et celles de notre temps. Pour cette espiègle enfant, et pour tous ceux qu’elle ne cesse d’émerveiller de par le monde entier, Emmanuel Demarcy-Mota orchestre deux voyages riches en fantaisie, aussi surprenants que les questions qui les habitent. Joie des songes.

SPECTACLE ADAPTÉ EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF) ET CODÉE EN LANGUE FRANÇAISE PARLÉE COMPLÉTÉE (LFPC)

le jeudi 6 janvier à 14h30 (scolaire) et le samedi 8 janvier à 17h30

En partenariat avec Accès Culture, des pièces de théâtre et des spectacles de danse comprenant des paroles sont adaptés en langue des signes française (LSF) par des comédiens LSF. En collaboration avec les équipes artistiques, les comédiens sourds ou comédiens-interprètes LSF sont intégrés aux spectacles.

Représentations adaptées en langue des signes française par Aurore Corominas, et codée en LfPC par Raqui Diop (ARIS).

Réservation des séances adaptées : csimon@theatredelaville.com / téléphone : 01 48 87 59 50

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

