ALICE AU PAYS DES MERVEILLES ESPACE FRANCOIS MITTERRAND, 17 février 2023, MONTMELIAN.

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES ESPACE FRANCOIS MITTERRAND. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 19:00 (2023-02-17 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

ESPACE FRANCOIS MITTERRAND MONTMELIAN PLACE DU CENTENAIRE Savoie

LE THEATRE LIBERTE(L.1-1050489 &2-1042206&3-1042207) PRESENTE CE SPECTACLE

Forts du succès de leurs précédentes adaptations, les 17 musiciens du Amazing Keystone Big Band, meilleur orchestre aux Victoires du Jazz 2018, reviennent avec Alice au pays des merveilles. Dans cette aventure ludique et pédagogique, ils ont fait appel à l’autrice de contes pour enfants Sandra Nelson afin d’adapter l’œuvre de Lewis Carroll. Un spectacle joyeux et pétillant destiné aux enfants et à leurs parents.

D’après Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll

Adaptation Sandra Nelson Direction artistique Fred Nardin, Jon Boutellier, Bastien Ballaz et David Enhco

Le Liberté, scène nationale de Toulon est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est indispensable d’en informer la billetterie (04 98 00 56 76)

Pour se rendre au Théâtre Liberté :

En voiture, suivre la direction du Centre-Ville de Toulon. À partir de 19h, les parkings Liberté, et Place d’Armes baissent leurs tarifs (0,20€ les 15 minutes).

Le Théâtre se situe à 3 minutes à pied de la gare SNCF et de la gare Routière de Toulon.

Certaines lignes de bus circulent de nuit 7j/7 au départ de l’arrêt Liberté qui se trouve sur la place du même nom, en face du Théâtre.

Les lignes de bateaux au départ de la Gare Maritime de Toulon proposent des voyages nocturnes les vendredis et samedis

Les places sont numérotées. Par respect pour les artistes et le public, les retardataires ne pourront pénétrer dans la salle que sous conditions.

