Paris Alice au pays des merveilles À La Folie Théâtre Paris, 10 janvier 2024, Paris. Du lundi 12 février 2024 au dimanche 25 février 2024 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 16h45

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h15

Du mercredi 10 janvier 2024 au dimanche 11 février 2024 :

mercredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 16h45

.Public enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 8 ans. payant Adultes : 15€ Enfants : 12€ Un lapin écossais très pressé a rendez-vous avec une reine de cœur diva. Ainsi commence le rêve merveilleux d’Alice ! Une version déjantée dès 2 ans. Alors

qu’Alice s’assoupit, un lapin parle tout en se pressant… Un lapin qui parle ?

Mais ça n’existe pas ! Curieuse de découvrir cet étrange personnage, Alice

décide de suivre l’animal jusque dans son logis. Quant au lapin, toujours

pressé, il s’en est allé en fermant la porte à clé. Alice se retrouve alors

prisonnière sans trop savoir comment elle va poursuivre cette aventure… Une version revue et déjantée du conte de

Lewis Carroll, avec des chansons, des masques, des marionnettes, des ombres

À La Folie Théâtre 6 rue de la Folie-Méricourt 75011 Paris Contact : https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=437 +33143551480

