ALICE ANIMAL ● SUN ● LOX // Le Réacteur espace Icare Issy-les-Moulineaux, samedi 27 avril 2024.

ALICE ANIMAL ● SUN ● LOX // Le Réacteur Le Réacteur présente ALICE ANIMAL, SUN et LOX samedi 27 avril 2024 à l’Espace Icare ! Samedi 27 avril, 19h00 espace Icare 10/12€ en prévente 13/15€ sur place

Début : 2024-04-27T19:00:00+02:00 – 2024-04-27T22:30:00+02:00

ALICE ANIMAL

Tout à sa blondeur électrique, la belle ALICE se fait ANIMAL avec une force et une conviction rare. Dans cette fascinante dualité complémentaire entre guitare et voix, énergie et douceur, sensibilité et conviction, elle explore sous nos yeux cette part croisée d’animalité et de poésie. Au fil de ces sept titres en français, elle concasse rock, pop et chanson, rage et fêlure, révolte et sentiment amoureux, dans un groove hypnotique et sensuel. Une découverte portée par le charisme, le langage instrumental et la sincérité à fleur de peau d’ALICE ANIMAL.

SUN

SUN a créé la « Brutal Pop », qui mêle Pop mainstream et Rock-Metal. Mélodies catchy, univers visuel coloré, growl et double pédale, la Brutal Pop pourrait être l’enfant caché de St Vincent et Gojira. Son nom est un hommage à son père, disparu la veille de ses 6 ans, et dont la tombe était décorée d’un tournesol. Lorsqu’elle découvrit que la tombe n’existait plus, elle prit pour nom SUN afin d’honorer sa mémoire. Ses chansons évoquent la violence des grands sentiments: l’amour, la peine, la joie et la rage de vivre. Elle fait ses débuts d’actrice au cinéma dans « Tom Medina » de Tony Gatlif, sélection officielle au Festival de Cannes 2021. Elle joue le rôle de Stella, chanteuse-guitariste, et compose cinq titres de la bande originale du film.

Lauréate du FAIR 2021, SUN enregistre son deuxième EP avec Andrew Scheps, dont le travail

pour Adèle, Beyoncé, Metallica, RHCP ou U2, a été récompensé par 3 Grammy Awards.

En est invitée depuis un an dans de nombreux festivals de Showcase européens MaMA (France),

The Great Escape (Angleterre), Waves Vienna (Autriche), Focus Wales (Pays de Galle), MIL

(Portugal), MMVV (Catalogne), Future Echoes (Suède), Spike (Bulgarie), Tokyo Beyond (Japon).

Elle a ouvert pour Travis, Ayron Jones, Nina Hagen, Betraying The Martyrs, Shonen Knife, Shanon

Wright, Nosfell…

SUN est managée aux Etats-Unis par Vicky Hamilton (Guns and Roses, Mötley Crüe…).

Les tournées à venir sont au Laos / Japon (2022), Allemagne / Scandinavie (2023).

LOX

Du pop rock jaune électrique ? C’est le pari de Lox, un projet musical féministe et coloré.

Née à Paris, Lox mélange la pop française et ses influences funk et disco, le tout émaillé par une sensibilité à l’univers du rock dont elle reprend et adapte les codes. Lox, c’est avant tout une aventure autour d’un objectif faire entendre sa voix. En optant pour le jaune, Lox choisit de véhiculer son message avec optimisme, celui de prendre les devants et de ne pas se laisser faire, le tout avec un grand sourire et une pointe d’insolence. Ce qu’elle partage avec son public à travers des textes puissants et engagés. Sa musique et son univers plairont aux fans d’Angèle et aux nostalgiques des années 2000 (Superbus, Smash Mouth). Sur scène, inspirée depuis toujours par Freddy Mercury, Lox garantit un moment inoubliable, en proposant un show éclatant et coloré, avec des morceaux dansants eténergiques.

espace Icare 31 Bd Gambetta 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

