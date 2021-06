Paris Les Disquaires Paris Alice Anaelle & Soliz Les Disquaires Paris Catégorie d’évènement: Paris

Alice Anaelle & Soliz Les Disquaires, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 14 juillet 2021

de 20h à 22h

payant

Un co-plateau tout en chanson française avec Soliz et Alice Annaelle! Alice Anaëlle La musique d ‘Alice Anaëlle réalisée par Fabien Waltmann, se révèle épique et audacieuse. Une voix d’alto permet à cette artiste une interprétation très personnelle, en français, de textes singuliers et poétiques, empreints à la fois de lyrisme et de mélancolie. Goldfrapp (Felt Mountain), Muse, Woodkid et Johan Johannsson font partie de ses principales influences. Auteur, compositeur et danseuse, Alice Anaëlle donne la part belle à l’aspect scénique en mêlant chant et instants chorégraphiques. Sôliz Sôliz ouvrira cette soirée pour célèbrer enfin la sortie de son premier disque après plusieurs mois d’attente, ainsi que celle de son nouveau clip dont la sortie est prévue le 24 juin 2021. Sôliz raconte sa ville. Chantées ou slamées, ses poésies urbaines sont empreintes d’espoir, d’ironie et de colère. Des chansons écrites durant les détours qu’elle a pris parfois pour rentrer chez elle. Traîner dans la rue ou tracer ? Quelle femme être ici ? Ses compagnons de détours auront été Teri Moïse, Oxmo Puccino, Ben Mazué… Sôliz sera accompagnée au clavier par Matthieu Lesénechal Concerts -> Autre concert Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://www.soliz.fr https://bit.ly/AliceAnaelleSoliz1407 Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2021-07-14T20:00:00+02:00_2021-07-14T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Les Disquaires Paris