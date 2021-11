Alice 17 ans – Pièce de théâtre Cherbourg-en-Cotentin, 18 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

2021-11-18 – 2021-11-18 Rue Martin Luther King La Glacerie

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Alice a 17 ans, d’Isabelle Quantin.

Alice a 17 ans aujourd’hui. Elle ne semble pas enchantée par l’idée : son père et son ami Coco passent à peine le lui souhaiter. Sa mère ? Elle n’en a pas, ou plutôt elle n’existe pas pour elle. Quant à sa sœur, peut-être vaudrait-il mieux qu’elle n’en ait pas… Alice décide d’entamer une sorte de journal intime… sur Facebook ! Ses 17 ans et un énième conflit avec sa mère lui apporteront la colère et la force suffisantes pour quitter la maison et découvrir sa ville, la nuit. Alice court sous la pluie après Coco qui glisse et s’échappe en permanence. Mais pourquoi court-il comme ça ? Que fuit-il ? Alice est en colère parce qu’elle se sent seule.

A partir de 14 ans.

Durée : 1h15.

A partir de 14 ans.

Durée : 1h15.

