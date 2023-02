Aliashka LES ETOILES PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente ALIASHKA

Aliashka est une chanteuse, autrice, compositrice, danseuse et actrice française, d'origine mongole et hollandaise.Danseuse de formation, elle travaille avec des chorégraphes tels que Blanca Li, Damien Jalet, Sidi Larbi Cherkaoui, Kamel Ouali, Mourad Merzouki ou encore Hofesh Shechter…Artiste énigmatique, fantaisiste avec un côté théâtral voire clownesque, la musique est pour Aliashka un moyen de surprendre, de relier paroles et gestes.Son premier album « Pochette Surprise » est disponible aujourd'hui sur toutes les plateformes. A mi-chemin entre la musique électronique, hip-hop, traditionnelle et orchestrale, Aliashka détient sa propre recette musicale qui bouleverse les codes.La scène étant l'occasion pour elle de fusionner les disciplines, Aliashka met en scène un spectacle mélangeant le chant, la musique, la chorégraphie et la théâtralité. Un univers où la poésie crée souvent la surprise…

LES ETOILES PARIS
61 rue du Château d'Eau Paris
Date: 2023-06-06 à 20:00
Tarif : 19.3 à 19.3 euros.



