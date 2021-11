Alias • Spinabifida • Chichirama / Supersonic SUPERSONIC, 11 décembre 2021, Paris.

(Psych Pop – Montréal, CAN)

Multi-instrumentiste, compositeur, dilettante, le montréalais Emmanuel Alias est passé par plus de quatre chemins avant d’en arriver à son projet psych rock éponyme. La recette ? L’esprit décomplexé du rock garage, une pincée de pop et une bonne dose de mélancolie psyché bien pesante. Quelques singles sont déjà là, d’autres viendront, et un premier mini-album sera lancé sous Simone Records bientôt.

(Ugly Pop – Ganache Records – Aix-En-Provence, FR)

A l’instar d’une chauve souris ayant survécu à Ozzy Osbourne, c’est dans les caves humides d’Aix en Provence que SPINABIFIDA est né. Allant chercher le Rock sous sa forme la plus brute, le groupe évolue dans un univers nineties grunge au mélodies variées. Actif sur la scène Française depuis 2015, le groupe s’exporte en Russie, Irlande et Belgique pour quelques tours et sort 3EP sur ganache records Marseille. Premier album à paraître début 2022.

Les 3 influences: Fidlar, Slaves, Nirvana

(Psych Kraut – Paris,FR)

Chaman auto-proclamé, William embarque ses adeptes dans une rêverie acide, synthétique. Exhortant au passage ses états d’âme dans une perpétuelle introspection. Plongeant toujours de plus en plus profond vers une overdose sonique programmée. Avec un son, kraut, garage et psychédélique, il affûte ses talents de ‘bedroom-producer’ dans un deuxième EP « EPIC FAIL » coproduit par LoFish Records, Le Cèpes Records et les Anglais de Dirty Melody.

