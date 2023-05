Alias • Oscar Fritsch • Indigo Birds SUPERSONIC, 5 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 05 juillet 2023

de 19h00 à 23h00

gratuit

Concerts gratuits

ALIAS

Multi-instrumentiste, compositeur, dilettante, polymathe… Emmanuel Alias est passé par plus de quatre chemins avant d’en arriver à son projet rock-psychédélique éponyme. Ayant d’abord et entre autres participé à la composition de musiques à l’image pour les séries Big Little Lies, Sharp Objects et Mon fils ainsi que pour le long-métrage Jouliks de Mariloup Wolfe, il se met par la suite à bosser pour Musique Nomade, réalisant notamment l’album DREAMWEAVER d’Anachnid (nommé à l’ADISQ et sur la longue liste du Polaris). Il a aussi réalisé la pièce Out Of Touch tirée de l’album Encounter de Beyries.En 2019, il dévoile ALIAS, un projet psych rock smooth et planant, élastique et lénifiant, marqué de revers et bardé de récits fantastiques et hallucinés, empruntant au canon pour le traverser d’ambivalences, de dissonances, de fuzz et de changements de rythmes

OSCAR FRITSCH

Oscar Fritsch est un auteur-compositeur multi-instrumentiste français. Il est l’épicentre de ce projet d’art rock éponyme.

Influencé par les structures du post-rock, les sonorités de l’art rock et l’aigreur du post-punk.

Il crée un univers complexe entre frustration désespérée et acceptation profonde.

INDIGO BIRDS

Qui se frotte à l’univers d’Indigo Birds se rend bien compte de son détachement des codes de l’indie rock. Si tout l’héritage mélodique et rythmique du genre marque The Influence Of Loneliness, le quatuor parisien est animé par la recherche de nouvelles sensations musicales, de nouvelles façons de produire, tout en proposant un disque tout-à-fait accessible. Même si une certaine mélancolie habite les 50 minutes de ce premier long format, difficile de ne pas succomber aux rythmes entraînants qui leur sont chers, derrière lesquels se tapissent des subtilités synthétiques, industrielles par-ci, purement electronica par-là.

