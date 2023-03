Dégustation de fromages et vins Alianza Francesa La Serena La Serena Catégories d’Évènement: La Serena

Dégustation de fromages et vins Alianza Francesa La Serena, 18 mars 2023, La Serena. Dégustation de fromages et vins Samedi 18 mars, 19h00 Alianza Francesa La Serena Pour célébrer la Francophonie, l’Institut Français du Chili, ainsi qu’une trentaine de partenaires, vous invitent au festival de la Francophonie en régions, dès à présent et jusqu’au 6 avril.

De nombreuses activités sont prévues : cinéma, gastronomie, concert, rencontres littéraires, etc. Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous et toutes. Alianza Francesa La Serena Arturo Prat 459, Coquimbo, La Serena, Chile La Serena 172 0229 Provincia de Elqui Coquimbo Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

