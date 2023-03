Conversation “Étudie au rythme du Canada” Alianza Francesa de Lima Miraflores Catégorie d’Évènement: Miraflores

Conversation “Étudie au rythme du Canada” Alianza Francesa de Lima, 23 mars 2023, Miraflores. Conversation “Étudie au rythme du Canada” Mercredi 22 mars, 19h00 Alianza Francesa de Lima sur inscription Si vous êtes intéressé pour étudier au Canada, c’est votre chance de connaître la grande variété d’offres que nous propose ce pays. La présentation se fera en français/espagnol et sera réalisée par un représentant de l’Association des Collèges et Universités de la Francophonie Canadienne. L’offre éducative francophone en dehors de la province de Québec, le processus de demande d’un permis d’études, ainsi que les avantages pour les étudiants internationaux et les voies possibles vers l’immigration vous y seront expliqués. Alianza Francesa de Lima Av, Arequipa 4595, Miraflores, Lima Miraflores Miraflores Lima +51 1 6108000 https://www.aflima.org.pe/ https://www.facebook.com/alianzafrancesalimaperu;https://www.instagram.com/aflimaoficial/;https://twitter.com/AFLima_Oficial;https://www.facebook.com/afculturalima;https://www.instagram.com/aflimacultural/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/eqGpNUFJiRpVdaWWA »}] La Alianza Francesa de Lima es una asociación cultural sin fines de lucro, dedicada, desde hace más de 131 años, a la enseñanza del idioma francés, la difusión de la cultura francesa y el diálogo cultural franco-peruano, contribuyendo así a la formación de generaciones de destacados peruanos en el mundo intelectual, cultural y artístico. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

