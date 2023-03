Concours La Plume d’Or 2023 Alianza Francesa de Lima Miraflores Catégorie d’Évènement: Miraflores

Concours La Plume d’Or 2023 Alianza Francesa de Lima, 22 mars 2023, Miraflores. Concours La Plume d’Or 2023 Mercredi 22 mars, 17h00 Alianza Francesa de Lima sur inscription Tu aimes la langue française et tu veux gagner un voyage à Paris ? Ce concours est pour toi. Participe à un concours de langue française et fait partie des 100 premiers étudiants des Alliances françaises dans le monde.

Ce concours de langue française s’adresse aux étudiants des Alliances françaises, niveau A2 minimum. Salle de Cinéma de l’Alliance Française de Miraflores Alianza Francesa de Lima Av, Arequipa 4595, Miraflores, Lima Miraflores Miraflores Lima +51 1 6108000 https://www.aflima.org.pe/ https://www.facebook.com/alianzafrancesalimaperu;https://www.instagram.com/aflimaoficial/;https://twitter.com/AFLima_Oficial;https://www.facebook.com/afculturalima;https://www.instagram.com/aflimacultural/ [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1F6DccsUmPEeyOeZ2t36MV03HIP3qoyjmOELFuqRuMdc/edit?ts=63f40519 »}] La Alianza Francesa de Lima es una asociación cultural sin fines de lucro, dedicada, desde hace más de 131 años, a la enseñanza del idioma francés, la difusión de la cultura francesa y el diálogo cultural franco-peruano, contribuyendo así a la formación de generaciones de destacados peruanos en el mundo intelectual, cultural y artístico. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T23:00:00+01:00 – 2023-03-23T01:00:00+01:00

2023-03-22T23:00:00+01:00 – 2023-03-23T01:00:00+01:00 ©Alianza Francesa de Lima

Détails Catégorie d’Évènement: Miraflores Autres Lieu Alianza Francesa de Lima Adresse Av, Arequipa 4595, Miraflores, Lima Ville Miraflores Lieu Ville Alianza Francesa de Lima Miraflores

Alianza Francesa de Lima Miraflores https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miraflores/

Concours La Plume d’Or 2023 Alianza Francesa de Lima 2023-03-22 was last modified: by Concours La Plume d’Or 2023 Alianza Francesa de Lima Alianza Francesa de Lima 22 mars 2023 Alianza Francesa de Lima Miraflores Miraflores

Miraflores