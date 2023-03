Daniel Añez en Concert Alianza Francesa de Lima, 21 mars 2023, Miraflores.

Le pianiste colombo-canadien Daniel Áñez jouera les œuvres au piano du compositeur bolivien Cergio Prudencio. Le récital est composé de six œuvres de sa production musicale complète sur cet instrument, composées en 1994 et 2021. Le concert fait partie d’une tournée de concerts pour la sortie de l’album « Cergio Prudencio : Piano Works » avec le label Kairos Music.

Le récital est composé des œuvres Umbrales (1994), Ámbitos (1998), Horizontes (2001), Lejanías (2004), Figuraciones (2006) et Taqpqcha (2021). Les œuvres se basent sur des concepts aymara du cours du temps cyclique. Elles étudient aussi intensément des concepts d’espace et de résonance.

Daniel Áñez est coréalisateur de la série de concerts de musique expérimentale No Hay Banda (nohaybanda.ca) et pianiste des compagnies Paramirabo (ensembleparamirabo.com) et Wapiti (wapitiensemble.com). Il se consacre à l’interprétation et à la diffusion de musique contemporaine et expérimentale. Il est également interprète de synthés et d’ondes Martenot. Daniel vit à Montréal, au Canada.

Entrée libre. Théâtre de l’Alliance Française de Miraflores

Alianza Francesa de Lima Av, Arequipa 4595, Miraflores, Lima

©Alianza Francesa de Lima