Grand Quiz de la Francophonie Alianza Francesa de Lima Miraflores Catégorie d’Évènement: Miraflores

Grand Quiz de la Francophonie Alianza Francesa de Lima, 20 mars 2023, Miraflores. Grand Quiz de la Francophonie Lundi 20 mars, 17h00 Alianza Francesa de Lima sur inscription Les Alliances françaises du Pérou organisent un quiz divertissant sur la francophonie. Le questionnaire sera entièrement en français avec l’utilisation de l’outil interactif Kahoot. Cet événement sera diffusé en direct sur le Zoom de l’Alliance française.

Motivez-vous, participez et testez vos connaissances de la Francophonie d’une manière amusante et excitante ! Alianza Francesa de Lima Av, Arequipa 4595, Miraflores, Lima Miraflores Miraflores Lima +51 1 6108000 https://www.aflima.org.pe/ https://www.facebook.com/alianzafrancesalimaperu;https://www.instagram.com/aflimaoficial/;https://twitter.com/AFLima_Oficial;https://www.facebook.com/afculturalima;https://www.instagram.com/aflimacultural/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/vstSBZG7zYBkPEUU8 »}] https://forms.gle/vstSBZG7zYBkPEUU8 La Alianza Francesa de Lima es una asociación cultural sin fines de lucro, dedicada, desde hace más de 131 años, a la enseñanza del idioma francés, la difusión de la cultura francesa y el diálogo cultural franco-peruano, contribuyendo así a la formación de generaciones de destacados peruanos en el mundo intelectual, cultural y artístico. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T23:00:00+01:00 – 2023-03-21T01:00:00+01:00

2023-03-20T23:00:00+01:00 – 2023-03-21T01:00:00+01:00 ©Alianza Francesa de Lima

Détails Catégorie d’Évènement: Miraflores Autres Lieu Alianza Francesa de Lima Adresse Av, Arequipa 4595, Miraflores, Lima Ville Miraflores Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Alianza Francesa de Lima Miraflores

Alianza Francesa de Lima Miraflores https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miraflores/

Grand Quiz de la Francophonie Alianza Francesa de Lima 2023-03-20 was last modified: by Grand Quiz de la Francophonie Alianza Francesa de Lima Alianza Francesa de Lima 20 mars 2023 Alianza Francesa de Lima Miraflores Miraflores

Miraflores