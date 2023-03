Concert Eldorado, Benjamin Piat Alianza Francesa de Lima Miraflores Catégorie d’Évènement: Miraflores

Chanson Française Colorée Dans le cadre de la célébration de la Francophonie, l’Alliance française de Lima invite le compositeur et chanteur français Benjamin Piat qui a sorti son quatrième album « Eldorado ». Cet album combine admirablement bien le style traditionnel de la musique pop française et la chanson française avec les rythmes de la musique latino-américaine.

Benjamin Piat est un artiste français qui a eu pour influences différentes musiques du monde, à commencer par les poèmes de Jacques Prévert et sa rencontre avec Andrée Chedid. Son premier album, Boîte à Musique (octobre 2013), a reçu plusieurs prix et récompenses, puis sont sortis L'échappée Belle (octobre 2018), Frenchy (avril 2018) et Eldorado (avril 2021). Alianza Francesa de Lima Av, Arequipa 4595, Miraflores, Lima Miraflores Miraflores Lima +51 1 6108000 https://www.aflima.org.pe/ La Alianza Francesa de Lima es una asociación cultural sin fines de lucro, dedicada, desde hace más de 131 años, a la enseñanza del idioma francés, la difusión de la cultura francesa y el diálogo cultural franco-peruano, contribuyendo así a la formación de generaciones de destacados peruanos en el mundo intelectual, cultural y artístico.

