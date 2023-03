Rencontre avec Sofiane Pamart, pianiste français Alianza Francesa de Lima, 18 mars 2023, Miraflores.

Dans le cadre de la célébration de la Francophonie, l’Alliance française accueille Sofiane Pamart, célèbre pianiste français, en tournée au Pérou.

En 2022, Sofiane Pamart est l’un des 10 artistes de musique classique les plus écoutés au monde. Son univers musical est entre la grande musique de cinéma et les histoires d’aventure.

Sa musique est sombre, mais poétique, et incarne avec précision une émotion qui le relie à un grand public.

Sofiane, médaillé d’or du Conservatoire National de Lille et pianiste de rap français au premier plan, est qualifié de « Nouveau Visage du Luxe » par le Salon du Luxe de Paris, reconnu pour son image impeccable et de haute couture. Il collabore avec de prestigieuses maisons et marques comme : Maison Cartier, Yves Saint Laurent, Dior Homme, Moncler, Chivas, Lacoste, Ubisoft, Polaroid, Kappa, Fila Europe. Son positionnement, qui combine l’élégance de la mode avec les codes de la rue, en fait un musicien original, un pianiste de haute couture avec une mentalité et une image de rappeur.

Son premier projet et album intitulé PLANET est disque d’or certifié en France, avec plus de 50000 ventes, en solo de piano et sans accompagnement.

Il a reçu 8 disques d’or et 4 disques de platine pour ses collaborations dans le rap.

Salle Cinéma Lumière de l’Alliance Française de Miraflores.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

