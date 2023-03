Cycle de cine Francophonie Alianza Francesa de Lima Miraflores Catégorie d’Évènement: Miraflores

Cycle de cine Francophonie Alianza Francesa de Lima, 16 mars 2023, Miraflores. Cycle de cine Francophonie Mercredi 15 mars, 19h00 Alianza Francesa de Lima Entrée libre Projection de:

Mercredi 15 à 19:00

Edmond

Réalisateur : Alexis Michalik

Année : 2018

Durée : 1h50

Pays : France, Belgique Jeudi 16 à 19:00

Jumbo

Réalisatrice : Zoé Wittock

Année : 2020

Durée : 1h33

Pays : France, Luxembourg y Belgique Viernes 17 à 19:00

Last Dance /Último baile

Réalisatrice : Delphine Lehericey

Année : 2022

Durée : 1h23

Pays : Suisse, Belgique Martes 21 à 19:00

Dallas

Director: Mohamed Ali El Mejboud y Bahija Lyoubi

Année : 2016

Durée : 1h42

Pays : Marroc Jueves 23 à 19:00

Une rivière métissée

Réalisateur : Julien Cadieux

Année : 2020

Durée : 58 min

Pays : Canada Viernes 24 à 19:00

Fixeur

Réalisateur : Adrian Sitaru

Année : 2016

Durée : 1hr38

Pays : Roumanie, France Sábado 25 à 19:00

Sympathie pour le diable

Réalisateur : Guillaume De Fontenay

Année : 2019

Durée : 1hr40

Pays : France, Canada, Belgique

Cycle de cinéma francophone Alianza Francesa de Lima Av, Arequipa 4595, Miraflores, Lima Miraflores Miraflores Lima +51 1 6108000 https://www.aflima.org.pe/ https://www.facebook.com/alianzafrancesalimaperu;https://www.instagram.com/aflimaoficial/;https://twitter.com/AFLima_Oficial;https://www.facebook.com/afculturalima;https://www.instagram.com/aflimacultural/ La Alianza Francesa de Lima es una asociación cultural sin fines de lucro, dedicada, desde hace más de 131 años, a la enseñanza del idioma francés, la difusión de la cultura francesa y el diálogo cultural franco-peruano, contribuyendo así a la formación de generaciones de destacados peruanos en el mundo intelectual, cultural y artístico. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

