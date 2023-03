Projection de “Central Tour de Indochine” Alianza Francesa de Lima Miraflores Catégorie d’Évènement: Miraflores

Projection de “Central Tour de Indochine” Alianza Francesa de Lima, 14 mars 2023, Miraflores. Projection de “Central Tour de Indochine” Mardi 14 mars, 18h00 Alianza Francesa de Lima Entrée libre Pour célébrer la Francophonie 2023, l’Association Culturelle Indochine Pérou, avec l’aide de Indochine, Sony Music France et l’Alliance Française, projette Central Tour, le film de Indochine. La tournée Central Tour d’Indochine s’est déroulée dans 5 stades dans toute la France en 2022 pour célébrer ses 40 ans. Il a rassemblé plus de 400 000 spectateurs, battant tous les records de fréquentation dans chacun des stades. En janvier 2023, Indochine sort l’album live Central Tour, le Film, un concert monumental du groupe gaulois enregistré au Groupama Stadium de Lyon le 25 juin 2022. C’est le premier concert au monde filmé en direct en IMAX, avec un son d’une incroyable qualité capté avec plus de 45 micros répartis dans tout le stade, reproduisant au maximum l’atmosphère du concert. L’album est classé numéro 1 des meilleurs albums, lors de sa première semaine de sortie en France et en Belgique! Parmi toutes ses éditions audio et vidéo, 36 664 disques ont été vendus à ce jour en France ».

Entrée libre. Théâtre de l’Alliance Française de Miraflores Alianza Francesa de Lima Av, Arequipa 4595, Miraflores, Lima Miraflores Miraflores Lima +51 1 6108000 https://www.aflima.org.pe/ https://www.facebook.com/alianzafrancesalimaperu;https://www.instagram.com/aflimaoficial/;https://twitter.com/AFLima_Oficial;https://www.facebook.com/afculturalima;https://www.instagram.com/aflimacultural/ La Alianza Francesa de Lima es una asociación cultural sin fines de lucro, dedicada, desde hace más de 131 años, a la enseñanza del idioma francés, la difusión de la cultura francesa y el diálogo cultural franco-peruano, contribuyendo así a la formación de generaciones de destacados peruanos en el mundo intelectual, cultural y artístico. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

