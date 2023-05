ALI CHERRI / CEUX QUI NOUS REGARDENT Centre d’Art Contemporain La Traverse Alfortville Catégories d’Évènement: Alfortville

Exposition d’Ali Cherri, Lion d’or à la Biennale de Venise 2022 Nocturne exceptionnelle de l’exposition « Ceux qui nous regardent » de l’artiste Ali Cherri, représenté par la galerie

Imane Farès Commissaire d’exposition

: Bettie Nin « Je m’intéresse beaucoup à la production des

récits historiques qui racontent l’histoire d’une espèce, de l’humanité, d’un

pays, d’une nation mais aussi à ces petits récits de notre quotidien et à

l’inter-relation de ces histoires avec le monde qui nous entoure » Extrait

Avec les soutiens de la Métropole du Grand Paris et de la Ville d'Alfortville Centre d'Art Contemporain La Traverse 9, rue Traversière 9410 Alfortville

