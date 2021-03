Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Ali Baba et les quarante voleurs Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Ali Baba et les quarante voleurs Halle aux Grains, 23 mai 2021-23 mai 2021, Toulouse. Ali Baba et les quarante voleurs

Halle aux Grains, le dimanche 23 mai à 10:45

### Concert en famille **Faire ses premiers pas avec l’Orchestre** L’univers des Mille et Une nuits met le point final à la saison jeune public. Aime de tous, le vaillant et ingenieux Ali Baba saura-t-il contourner la ruse des brigands ? La musique de Damien Lehman, dont les accents rythmiques et mélodiques s’inspirent de la musique traditionnelle persane, accompagne les trouvailles du facetieux heros. **Christophe Mangou** / Direction**Régis Royer** / Comédien ### Programme LEHMAN

Ali Baba et les quarante voleurs ![]() ### Plus d’infos [Site de l’ONCT](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct?oaq%5Buid%5D=40947273) ![]() ### Infos pratiques Dimanche 23 mai de 10h45 à 11h45

Tarifs : 3,5€/5€/20€

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-23T10:45:00 2021-05-23T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse