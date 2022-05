Ali Amran

Ali Amran, 28 mai 2022, . Ali Amran

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28 25 25 Ali Amran est un auteur-compositeur-interprète algérien d’expression kabyle.

S’il puise sa source dans sa Kabylie natale, Ali Amran distille un mélange d’influences locales et occidentales.



Au chant et à la guitare acoustique, il aborde un style dépouillé, sans fioriture ; ses compositions, quant à elles, empruntent leur rythmique à l’univers folk rock, avec des accents tantôt blues, tantôt pop.



Ali Amran a aujourd’hui conquis un large public, de même que la reconnaissance de ses pairs, à l’instar d’Idir, Abranis, ou encore Takfarinas, qui inscrivent sa démarche artistique, comme un souffle nouveau, dans l’histoire de la chanson kabyle. A vos agendas !

Après un concert complet au Cabaret Sauvage à Paris le 12 mars dernier, Ali Amran sera en concert à Marseille à l’Espace Julien, samedi 28 mai 2022. Ali Amran est un auteur-compositeur-interprète algérien d’expression kabyle.

S’il puise sa source dans sa Kabylie natale, Ali Amran distille un mélange d’influences locales et occidentales.



Au chant et à la guitare acoustique, il aborde un style dépouillé, sans fioriture ; ses compositions, quant à elles, empruntent leur rythmique à l’univers folk rock, avec des accents tantôt blues, tantôt pop.



Ali Amran a aujourd’hui conquis un large public, de même que la reconnaissance de ses pairs, à l’instar d’Idir, Abranis, ou encore Takfarinas, qui inscrivent sa démarche artistique, comme un souffle nouveau, dans l’histoire de la chanson kabyle. dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville