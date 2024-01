PHILIPPE LAVIL ALHAMBRA Paris, mercredi 15 mai 2024.

Les chansons de Philippe Lavil sont entrées dans la mémoire populaire. Il s’est fait connaître dans les années 1970 avec un titre culte : Avec les filles, je ne sais pas. Il a enchaîné dans les années 1980-1990, les albums avec d’énormes tubes sur des rythmes caribéens de ses Antilles où il est né comme Il tape sur des bambous , Elle préfère l’amour en mer , Jamaïcaine , De Bretagne ou d’ailleurs et Kolé Séré en duo avec Jocelyne Beroard, la chanteuse du groupe Kassav.Son nouvel album « Sous le même soleil » sort en avril 2023Avec sa liberté coutumière, Philippe Lavil a rêvé d’un nouvel album hybride où deux inédits se mêlent à ses chansons d’hier – connues ou moins connues (sorti en avril 2023) Les nouveaux arrangements créés par Rodrigo Gonzalez Miqueles et Marco Raya Correa, actualisent les chansons tout en restant fidèles à leurs racines. L’angle choisi est résolument acoustique, organique, avec des musiciens de talent comme Mathieu Borgne (steel drum) et Lionel Villars (percussions).Ce coup de frais bien senti nous donne à réécouter des réussites comme Ailleurs, c’est toujours l’idéal , La part des anges et Sous le même soleil (écrite au retour d’un voyage au Liban, juste après la guerre). Même l’inusable Il tape sur des bambous bénéficie aussi de ce traitement, et pour la première fois, Philippe a bien voulu reprendre son tube de jeunesse Avec les filles, je ne sais pas . Il y a prescription !!

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-05-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

ALHAMBRA 21, Rue Yves Toudic 75010 Paris 75