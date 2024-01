MYRKUR ALHAMBRA Paris, vendredi 12 avril 2024.

Les voyages artistiques les plus personnels empruntent rarement un chemin prévisible. Au fil de trois albums studio, de deux EP et d’une partition théâtrale sous le nom de Myrkur, Amalie Bruun est prête à déconstruire les conventions de genre et à plonger profondément au cœur de celles-ci, redessinant ses racines folk danoises et le black métal. Alors que les albums « M » (2015) et « Mareridt » (2017), inspirés par des cauchemars, ont renforcé le black métal avec des courants émotionnels tour à tour envoûtants et terrifiants, imprégnés de tradition mais enflammés en actes de délivrance irradiants, « Folkesange » (2020) a trouvé refuge dans la durabilité et le récit archétypal du folklore scandinave, mélangeant des chansons anciennes et nouvelles en un son liant l’individuel et l’universel, atteignant une fois de plus des forces élémentaires pour invoquer quelque chose de résonnant et d’affranchi.Si le nouvel album de Myrkur, « Spine », commence de manière épique et reconnaissablement scandinave, le titre du morceau instrumental d’ouverture, Bålfærd, signifie funérailles viking en danois, marquant une rupture avec le passé ainsi que l’émergence de quelque chose de nouveau des flammes. Marquée par la naissance de son enfant et comme un moyen de donner un sens à la tempête d’émotions qui a suivi, « Spine » trace un nouveau chemin pour Myrkur à travers la période la plus tumultueuse de sa vie, vers de nouveaux territoires au-delà des contraintes de genre, donnant naissance à une nouvelle gamme de contours émotionnels et sonores.« Spine » est un nom aux connotations puissantes : croissance, force, défiance, un noyau de notre être et aussi de la flexibilité. C’est ce qui soutient un humain et nous permet de nous reconstruire. C’est un album qui englobe toutes ces caractéristiques – un acte de renaissance qui équilibre nos moments les plus euphoriques et nos moments les plus sombres.

Tarif : 34.50 – 34.50 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

ALHAMBRA 21, Rue Yves Toudic 75010 Paris 75