NAIKA ALHAMBRA Paris, mercredi 27 mars 2024.

Naïka est une auteure-compositrice-interprète née à Miami, en Floride. Elle se définit comme une TCK , third-culture, ayant grandis à travers le globe. Les influences des cultures française, caribéenne, africaine et du Pacifique Sud l’ont façonnée musicalement et individuellement. Sa musique reflète son amour pour la pop occidentale et le R’n’B, mélangés à des éléments de musique du monde qui reflètent ses racines et son éducation. Par conséquent, la chanteuse écrit ses paroles dans ses différentes langues maternelles, dont l’anglais, le français et le créole haïtien. Naïka a récemment sorti la chanson My Body, My Choice en réponse à l’annulation de l’arrêt Roe v Wade. La vidéo TikTok diffusée pour l’annonce a produit près de 2 millions de vues en quelques jours, et des centaines de fans lui ont soumis des pochettes sur les réseaux sociaux à utiliser pour ce morceau. Cette chanson fait suite à son single H20 de l’été 2022.Son premier single, Ride , a cumulé plus de 5 millions de streams sur Spotify. La chanson a atteint la deuxième place du classement Spotify Viral Global et s’est frayé un chemin vers les classements viraux dans plus de 12 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l’Australie, la Norvège et la Belgique. En juillet 2020, Naïka a publié la première partie de son premier EP en deux parties intitulé « Lost in Paradïse », qui a récolté près de 4 millions de streams sur Spotify et Apple Music. En septembre 2020, Naïka publie sur Tik Tok une reprise de Don’t Rush par Young T et Bugsey, une vidéo devenue grandement viral. Avec plus de 20 millions de vues en seulement 3 mois, Naïka est rapidement devenue une sensation sur Internet, attirant l’attention de grands noms comme Jason Derulo, et même les créateurs originaux de la chanson, Young T et Bugsey, qui ont créé une version remixée avec elle.Son tube de 2021, Sauce , a figuré dans la campagne mondiale de l’iPhone d’Apple et a rapidement gagné en notoriété après sa première lors de la cérémonie des Grammy Awards de 2021 et sa diffusion pendant la saison de la NCAA March Madness.

