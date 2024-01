LES SOIGNANTES ALHAMBRA Paris, samedi 23 mars 2024.

ROBIN PRODUCTION ET SPJL EDITIONS Présentent LES SOIGNANTESEN CONCERT Révélation musicale de La France a un Incroyable Talent, Abigaël, Aïcha et Amandine ont bouleversé le jury et l’intégralité du public.Elles ont obtenu, avec leur interprétation de « Unstoppable » reprise de Sia aux auditions, un golden buzzer d’Hélène Ségara qui les a propulsées directement en demi-finale de l’émission.Les Soignantes sont 3 femmes qui travaillent dans le médical et qui font de la musique un outil thérapeutique. Le chant est un outil de soins à part entière pour affronter la difficulté du quotidien, apaiser leurs patients et apporter de la joie au personnel soignant travaillant avec elles.Découvrez leur premier album Les Soignantes sur scène !Un album de reprises et de titres inédits, qui portent un message de force, de solidarité et d’espoir à leur image.1 euro par billet sera reversé au programme d’Humanisation des soins via la Fondation de France Durée: 1h30Distrib : Amandine, Aïcha et AbigaëlCollaboration Artistique: Loïc Manwel

Tarif : 35.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:00

ALHAMBRA 21, Rue Yves Toudic 75010 Paris 75