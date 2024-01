EMOTIONAL ORANGES ALHAMBRA Paris, mardi 19 mars 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 16 novembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 17 novembre à 9h.Emotional Oranges – STILL EMO TOURPremière partie : Nonso AmadiOn ne sait pas grand-chose du duo homme/femme R&B-Pop originaire de Los Angeles, baptisé A V. Décrit par les critiques et les fans comme expérimental et futuriste, EO est la manifestation physique du R&B alternatif, de la Soul et du Funk. Provocateurs exceptionnels, les Emotional Oranges ont été unanimement salués partout, de Complex, Fader, Paper, VIBE, Highsnobiety à Hypebeast, BBC1, Triple J, MTV et bien d’autres encore. Ils se sont imposés comme l’un des nouveaux groupes les plus excitants sans jamais vraiment se dévoiler. Leurs premiers singles, Motion et Personal , ont immédiatement créé un véritable culte. The Juice Vol. I, Vol. II et Vol. III ont accumulé plus de 400 millions de streams dans le monde. En juin 2021, ils ont sorti leur première mixtape collaborative, The Juicebox. Avec des featuring tels que Vince Staples, Channel Tres, Kiana Ledé, Becky G et bien d’autres, le duo a réussi à briser les frontières entre les genres sur ce projet. Lollapalooza et Life is Beautiful ont donné le coup d’envoi de la tournée The Sad Fruit, A V s’aventurant dans 24 villes américaines à l’automne 2021.Le Sad Fruit Tour s’est poursuivi au printemps 2022 avec 12 dates en Europe et deux week-ends incroyablement couronnés de succès dans le désert à Coachella. Ils ont commencé l’été au festival Something In The Water de Pharrell à Washington, suivi d’une participation au Haus of Wonder Festival en Corée, de 4 dates en Australie et en Nouvelle-Zélande et d’une escale en Afrique du Sud pour un festival unique en son genre à Rocking The Daisies. L’année 2022 s’achèvera avec la sortie du très attendu The Juice : Vol. III, EO n’a jamais été aussi revigoré par la musique qu’il produit. Lors de la tournée Pulp Fiction au printemps 2023, le duo s’est produit à guichets fermés au Hollywood Palladium, au Brooklyn Steel, au Vogue Theatre de Vancouver et au House of Blues de Chicago, pour n’en citer que quelques-uns. A V a prolongé son séjour sur la route jusqu’à l’été 2023, jouant à Electric Forest, ouvrant pour Halsey à Bahreïn et jouant dans 5 festivals supplémentaires en Europe. Le jeu en vaut assurément la chandelle.

Tarif : 31.80 – 31.80 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:00

ALHAMBRA 21, Rue Yves Toudic 75010 Paris 75